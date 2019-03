Manfredonia. “Orgoglio italiano…”

Di:

“Orgoglio italiano. Via i rom, i rumeni; basta sbarchi e clandestini; stop immigrati. Negli ultimi mesi si abusa di queste frasi in maniera esponenziale, soffiando rabbia e alimentando il vento dell’odio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: si vive in un clima di paura che tende a sfociare in tensione sociale, con vari e, spesso, gravi episodi di cronaca che balzano ai nostri occhi, ma rimbalzano (ahimè) sui nostri cuori.

E poi…

E poi ci sono loro. I bambini, i nostri figli, che litigano e si amano, che si spingono e si stringono, in un’altalena di emozioni che travalica l’attualità in cui sono immersi.

Mia figlia, 9 anni, torna a casa da scuola con gli occhi gonfi di lacrime. Mi preoccupo e la interrogo su cosa le è capitato. A singhiozzi mi racconta che in classe hanno svolto un tema su come si sentono dentro.

Come ci si può sentire in quarta elementare se non nel pieno della felicità e della spensieratezza?

Ma il suo compagno di classe ha letto ad alta voce che è arrabbiato con Gesù perché non ha da tempo un papà e lo scorso anno la sua mamma e la sorellina di pochi mesi sono morti in un tragico incidente stradale. E racconta di come si sente devastato dentro e di come il suo cuore sia a pezzi. E la mamma gli manca, da impazzire. E prega Gesù perché possa restituirgliela o portarlo presto da lei… da loro…

In classe i bambini sono ammutoliti. Il più birbante non tira più le trecce alla compagna di banco, il più loquace non ha più parole. Il più timido si alza e lo abbraccia.

Il piccolo è rumeno e con la sua famiglia viveva in una campagna nei pressi di Manfredonia e la mamma lavorava nei campi, ma agli altri bambini non interessa.

Il giorno dopo preparano un cartellone per il piccolo amico con un cuore enorme ed una scritta semplice, ma profonda: ti vogliamo bene.

Mia figlia piange e mi commuovo anch’io.

E penso ai tanti papà, alle tante mamme e anche ai bambini che volano in cielo o annegano in mare.

Guardiamo la tv e le tragedie ci colpiscono solo se lo speaker evidenzia che si tratta di italiani. Tutto il resto è noia.

Orgoglio italiano…

Mi si stringe un nodo in gola.

I bambini, loro sì sono piccoli saggi, perché sanno che il dolore non ha etnia. Così come l’amore”.

A cura di Maria Teresa Valente