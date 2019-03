Nessun magistrato vuole trasferirsi: zero domande per il Tribunale di Foggia

Ci sono sedi giudiziarie “dove nessun magistra­to vuole trasferirsi”, come “i tribunali di Bari e Foggia”, e “sedi dalle quali tutti fuggono (la Calabria fra tutte). Un problema serio del quale il Csm ed il ministro si devono fare carico”. E’ il consigliere del Csm Ciccio Zaccaro, a nome dell’intero gruppo di Area, a sollevare la questione al plenum di Palaz­zo dei marescialli. E a chiedere perciò di “ripen­sare complessivamente insieme al ministro della Gi­ustizia la materia degli incentivi”. Il problema non riguarda solo i tribunali di Bari, Foggia, Reggio Cal­abria e Catanzaro, ma anche quelli di Messina, Caltanissetta e Napoli Nord (Aversa). E non e’ una questione che investe solo il Sud: c’e’ carenza di domande di trasferimento anche per gli uffici giudican­ti del Veneto e del distretto di Brescia. E se è certo questo nodo andrà pos­to al ministro nel tavolo tecnico sulla distribuzione dei posti risultanti dall’au­mento delle piante organiche negli uffici giudiziari, non si può non consider­are che “gli effetti benefici dell’aumento delle piante organiche si avranno solo fra qualche anno quando sarà completato il piano di assunzioni ed i posti in più in pianta organica saranno realmente completati. Dunque non potranno risolvere le gravi scoperture di organico di oggi”. Per questo, ha detto Zaccaro, occorre ripensare gli in­centivi, oggi previsti che per chi accetta le ‘sedi disa­giate: “invece di incentivare i colleghi ad andare nei posti meno ambiti, si deve pensare a vantaggi per chi rimane nelle sedi poco ambite o comunque favorire la migrazione dai posti dove si sta bene a posti dove si sta male”. Troppi posti scoperti in alcune procure di frontiera e poco ambite: così il Csm ha deciso di sospendere i trasferimenti dei magistrati da questi uf­fici giudiziari per “non aggravare” la situazione di cri­si già in atto, come ha spiegato in plenum il presiden­te della terza Commissione Michele Ciambellini. In particolare, con una de­cisione adottata con procedura d’urgenza, si sono bloccati i trasferimenti dal­le Procure di Barcellona Pozzo di Gotto, Caltanissetta, Benevento e Termi­ni Imerese “per evitare un’eccessiva emorragia di magistrati da questi Uffici giudiziari di frontiera”, come ha evidenziato ancora Ciambellini. Il caso più clamoroso riguarda la procura per i Minorenni di Caltanissetta, dove si è fer­mata l’uscita dell’unico magistrato in servizio in quell’ufficio, che voleva pas­sare alla procura ordinaria.