Ospedale Manfredonia: proteste per mancanza di personale infermieristico

Manfredonia, 14 marzo 2019. ”Come organizzazione Sindacale (FSI) abbiamo più volte sollecitato la nostra direzione Generale per la mancanza di personale infermieristico al pronto soccorso, il continuo spostamento di personale con dei provvedimenti giornalieri, con spostamenti settimanali dei lavoratori, per non parlare dello stravolgimento delle attività e degli orari di lavoro.

In sintesi: siamo costretti a tappare i buchi. Per questi motivi abbiamo indetto in data 12 marzo 2019 un’assemblea dei lavoratori nella quale sono emerse alcune situazioni sgradevoli oltre a quelle già citate. Infatti la direzione generale pensa a mandare direttori di struttura nel nostro ospedale non per occuparsi dei problemi che il nostro ospedale ha ma a crearcene altri acconsentono alla riduzione del numero di presenze previste giornalmente alla riduzione del tempo di lavoro ect tutto questo per noi non può essere il preludio ad un eventuale declassamento del nostro ospedale. Noi a tutto questo ci opporremo con tutte le nostre forze perché in questo momento si stanno calpestando tutti i diritti del lavoratore”.