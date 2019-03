Puglia: residua instabilità ma con tendenza a miglioramento

Bari. Il fronte instabile giunto nella notte tra Puglia, Basilicata e Molise si mantiene attivo fino al pomeriggio con rovesci sparsi in pianura e nevicate sui rilievi molisani e lucani dagli 800-1000 metri di quota. Temperature in calo. Venti tesi nord-occidentali con mare Adriatico molto mosso, mosso lo Ionio.

VENERDI’ : nuvolosità residua al mattino lascerà spazio ad ampi spazi soleggiati nel pomeriggio. Si rinforzerà un nuovo campo anticiclonico tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in lieve calo nei valori minimi, in aumento nei massimi. Venti moderati da NW in ulteriore attenuazione. Mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature minime stabili, con estremi di 11°C; massime in aumento, con punte di 15°C. Venti deboli settentrionali; molto deboli settentrionali in attenuazione in quota. Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.