Antonio, un ischitellano tra i concorrenti di “Primo Appuntamento” su Real Time (VIDEO)

Antonio Tricarico

, 14 marzo 2020., di Ischitella, è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione di “Primo Appuntamento” andata in onda su. La trasmissione, condotta da, cerca di far innescare la scintilla tra due persone single, che non si sono mai viste prima, di fronte ad una sontuosa cena in ristorante. Antonio ha avuto modo di portare anche la sua bravura nel clarinetto, strumento per il quale si è diplomato al Conservatorio di Musica, dedicando un pezzo alla sua aspirante partner.

Non è la prima volta che Antonio partecipa a trasmissioni televisive, nel 2017 è stato concorrente al quiz “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. In quell’occasione è arrivato in finale con un montepremi da trecentomila euro, lasciandosi sfuggire una risposta errata alla penultima domanda.

A cura di Valerio Agricola – servizio a cura di Giuseppe Laganella – Immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola

Fotogallery a cura di Vittorio Agricola