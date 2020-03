Assunzioni OSS, “Molti partecipanti non si ritrovano con i punteggi: Dattoli chiarisca”

Bari, 14 marzo 2020. “ Quello degli operatori socio-sanitari è sicuramente uno dei più grandi concorsi espletati di questa legislatura : ieri l’annuncio del direttore generale del Policlinico di Foggia,, di oltre 2.000 vincitori (interni 478 ed esterni 1671, per la precisione). “Il presidente-assessore Sanità,, si è affrettato subito a precisare che è stato:. E allora come è possibile che in queste ore siamo subissati di telefonate eio relativo a titoli di servizio? Candidati che in precedenza vedevano attribuito un punteggio e che poi se ne sono ritrovato un altro.

“E’ necessario fare immediatamente chiarezza, il direttore generale del Policlinico di Foggia, Dattoli, che ha gestito il concorso per tutta la Puglia, dia al più presto tutte le spiegazioni, lungi da noi credere che qualche ‘manina’ abbia favorito qualcuno a discapito di qualcun altro ma la trasparenza è uno dei pilastri essenziali su cui si regge la P.A. “Oltretutto fare chiarezza con trasparenza serve a tutti, perché può succedere che un OSS che lavora nel privato, lasci il lavoro per accedere al lavoro pubblico e poi si ritrova per strada a seguito di ricorsi che sarebbe utile evitare fornendo ai malcapitati dimostrazione di corretto operato”.

Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2445 posti di Operatore Socio Sanitario: Recepimento atti della Commissione Esaminatrice e presa d’atto della relativa graduatoria di merito: gli atti attualmente pubblici.