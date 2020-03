Coronavirus, medico-star in GB: “Italiani usano scusa per non fare nulla”

Gli italiani stanno usando l’epidemia di coronavirus come scusa per fare una “lunga siesta”. La sconcertante dichiarazione arriva dal dottor, medico-star del programma televisivo ‘’.

Il 43enne è intervenuto ai microfoni dell’emittente britannica FUBAR Radio’s, dove ha parlato dell’attuale pandemia. Il medico si è detto d’accordo con le decisioni di Boris Johnson di ritardare la chiusura delle scuole. E, tra un commento e l’altro, la star di Channel 4 ha preso di mira l’Italia.

“Potrebbe essere un pochino razzista da dire, dovete scusarmi, ma non vi sembra una scusa questa? Gli italiani, per qualsiasi motivazione, sono pronti a spegnere tutto e a smettere di lavorare, così da concedersi una lunga siesta“, si legge su The Independent. Quanto all’attuale emergenza che ha ormai assunto le dimensioni di una pandemia ha dichiarato: “Penso veramente sia solo un brutto raffreddore e le persone sono molto più preoccupate di quanto dovrebbero”. (ADNKRONOS)