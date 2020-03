Coronavirus. Tutolo “Alcuni lucerini sono degli ‘Umberto Eco dei poveri’..il dialetto è musica”

, 14 marzo 2020. “I Cari concittadini dovete sapere che in questa città abbiamo gli Umberto Eco Dei poveri, le Elsa Morante dei derelitti, insomma abbiamo uomini e donne di uno spessore culturale talmente elevato che aborrono la ‘nostra volgare lingua madre‘”. Lo scrive sui social il sindaco di Lucera,

“Gli viene l’orticaria quando il nostro dialetto viene usato in una conversazione. Specie se a farlo è il Sindaco Tutolo. Forse è questo il loro vero problema, il Sindaco Tutolo. Sono gli estensori dell’accademia della “crustola” e i Dickens della letteratura locale. Abbiamo comunicatori chiamati nelle migliori università a tenere lezioni di eloquenza applicata alla Politica. Per Costoro mi sono macchiato di delitto orribile. Ho interloquito con voi usando in alcuni frangenti il nostro dialetto. Ora Voglio sperare che mi sia concesso, dai censori della zotica lingua locale, dal basso della mia ignoranza, provare a spiegare. A COSTORO che la Comunicazione è efficace se fatta in modo da essere comprensibile a tutti e perché no anche piacevole e divertente per chi ascolta. Dovrebbero comprenderlo non per intelligenza ma per esperienza vissuta.

Evidentemente sono in molti quelli che parlano guardandosi allo specchio solo per piacersi e crogiolarsi non per spiegare concetti. Posso comprenderne la ragione, i concetti a volte sono difficili da comprendere figuriamoci da trasmettere ad altri. Di sicuro, per mia fortuna, costoro non brillano per perspicacia nell’apprendere e ancor meno nel comunicare.

“Io dei miei concittadini ho il massimo rispetto, non li considero degli allocchi(io), e se scelgo di comunicare in quel modo è semplicemente perché, rivolgendomi essenzialmente ad essi, amo farlo, anche parzialmente, nella nostra lingua madre per essere facilmente comprensibile possibilmente a tutti. Evidentemente a costoro la lingua dei nostri padri ormai imbarazza perché giocano a sentirsi gli Umberto Eco dei poveri e Le Elsa Morante dei falliti. Vedete, A me quella “lingua” piace. Per me è musica e ne sono orgoglioso. Spero solo che dall’alto del loro, “tarlato”, scranno culturale(? ) possano perdonare questo mio sentimento. A costoro non chiedo comprensione. Per comprendere serve intelligenza e umiltà due cose difficili da trovare abbinate in natura”.

P. S. In giro, da queste parti, non vedo nuovi Virgilio, né brillanti Alda Merini.

Vedo qualche ispettore Colombo, qualche jessica Fletcher e non per le qualità artistiche.

Piùttosto per le sembianze. Buongiorno a tutti. Tutolo parla in dialetto gli altri lo criticano e lui risponde con Eco e Morante”.