Covid-19, Carabinieri durissimi a San Marco in Lamis: in giro senza motivo: 8 denunciati

, 14 marzo 2020.Nella scorsa serata, i, durante specifici controlli riguardo l’emergenza epidemiologica da covid-19, hanno denunciatopersone per la violazione di quanto sancito nel DCPM del 09.03.2020, perchè, senza giustificato motivo (lavoro, salute o situazione di necessità) e privi autocertificazione, si intrattenevano per le vie del paese. Nella circostanza, nonostante gli inviti rivolti a ritirarsi presso le proprie abitazioni, anche in virtù dei recenti casi di positività che si sono registrati a San Marco in Lamis, continuavano a intrattenersi nelle vie del Paese incuranti degli avvertimenti.

Si coglie ancora l’occasione per raccomandare a tutti il rispetto delle norme di igiene continuamente richiamate, attenendosi alle regole appositamente imposte dal recente provvedimento governativo per contenere, a vantaggio di tutti, la diffusione del virus.