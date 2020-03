Covid-19, Manca “Troppi positivi: fare il tampone a tutti i medici e operatori sanitari”

Dichiarazione del consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Sanità, Luigi Manca:

“Nelle ultime ore si sono registrate in varie strutture ospedaliere pugliesi chiusure di pronti soccorso e reparti, per medici risultati positivi al Covid-19. Anche alcuni medici di base sono risultati positivi. Personalmente non sono affatto meravigliato essendo io un medico prima che un consigliere regionale. “I medici e gli operatori sanitari sono in questo momento in trincea e non mi riferisco solo a quelli che gestiscono in prima linea l’emergenza sanitaria. Ci sono equipe chirurgiche che continuano a operare casi d’urgenza, primo fra tutti i malati di tumore. Medici ed equipe operatorie che potremmo essere positivi, ma asintomatici e finire per contagiare tutti.

“Per questo invito il presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, e il capo dipartimento della Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro, a procedere a effettuare il tampone a tutti i medici e operatori sanitari in servizio. Mai come in questo momento verificare che non ci siano positivi nei reparti e nei pronto soccorso è necessario per salvaguardare la salute di tutti”.