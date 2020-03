ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL’ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE, DEL CIMITERO COMUNALE E DI ALTRI SPAZI PUBBLICI DOVE E’ POSSIBILE L’ASSEMBRAMENTO DI PERSONE

Con recente ordinanza, il sindaco di San Severo, Miglio, ha ordinato: la chiusura al pubblico, con effetto immediato e e fino al 3 aprile p.v., fatti salvi ulteriori provvedimenti più restrittivi di contenimento adottati a livello nazionale: della Villa Comunale, del Cimitero Comunale, degli altri spazi pubblici cittadini dove è possibile l’assembramento di persone e per i quali non è possibile garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia della salute pubblica.