Covid-19, Pro Loco Zapponeta: “Acquistate 100 mascherine e 4 cartoni di guanti”

È emergenza nazionale!

Come associazione di volontariato non vogliamo restare alla finestra, a leggere i dolorosi notiziari ed aspettare che questo incubo volga al termine. Ben consapevoli di essere nella Storia, vogliamo offrire un nostro piccolo contributo alla comunità di Zapponeta.

Per questo abbiamo deciso di provvedere all’acquisto di 100 mascherine protettive e 4 cartoni di guanti, affinché le nostre donne, tra i soldati in prima linea di questa guerra, possano avere una protezione in più dal temibile Covid-19.

Specificamente è nostra intenzione destinarne l’uso soprattutto alle mamme e nonne che quotidianamente escono di casa per recarsi al supermercato o in farmacia.

Al fine di una migliore distribuzione del materiale, faremo pervenire le suddette all’Amministrazione comunale, già pienamente operativa in queste ore sul fronte della prevenzione al Virus.

Rivolgiamo, inoltre, un ulteriore appello ai nostri concittadini, di RESTARE A CASA, fin tanto ci verrà richiesto per la nostra incolumità.Ci accodiamo anche noi, infine, al coro “TUTTO ANDRÀ BENE”. Perché così sarà.

Viva l’Italia”.

Lo riporta Pro Loco Zapponeta – Infopoint Gal Daunofantino