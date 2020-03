Covid-19. Campo “Necessario assumere anche tecnici di radiologia e professionisti riabilitazione”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

“L’emergenza Covid-19 ha fatto emergere l’importanza delle professioni sanitarie tutte e la carenza di organico che praticamente in ogni settore si registra. Nel caso specifico dei tecnici sanitari di radiologia medica e dei professionisti sanitari della riabilitazione e della prevenzione in provincia di Foggia è possibile colmare quei vuoti rapidamente: attingendo alla graduatoria disponibile e valida, stilata all’esito dello svolgimento dell’ultimo concorso. È indispensabile, anche in relazione alle specifiche necessità sanitarie determinate dalla diffusione del Covid-19, far scorrere la graduatoria e procedere alle assunzioni. Con quest’obiettivo strategico da raggiungere, trovo condivisibile la richiesta avanzata al presidente della Regione Puglia dai presidenti degli Ordini Provinciali dei TSRM PSTRP di inserire un loro rappresentante nella task force impegnata a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno dell’apporto e del supporto di chi è portatore di conoscenze e competenze specifiche tali da garantire ai cittadini lo studio della migliore strategia sanitaria possibile e della sua più efficace ed efficiente attuazione“.

