Foggia, incidente in via Gioberti: nessun ferito (FOTO)

Incidente stradale

, 14 marzo 2020.in via Gioberti a 300 mt dalla SS 673. Da raccolta dati, l’autista di una Ford Fiesta proveniente da SS 673 in direzione via Natola ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da accertare, e si è ribaltato nella cunetta. Nessun ferito ma da controllo è scattata una denunce al 650 codice penale.