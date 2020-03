Landella “Stanotte arrivate a Foggia 17 persone, tutte certificate” (video)

, 14 marzo 2020. “Questa notte sono arrivate a Foggia dal Nord 17 persone, tutte certificate e controllate. A loro l’obbligo di restare in quarantena per 14 giorni, per tutti il dovere di restare a casa. #andratutto bene, tutti insieme #celafaremo ma bisogna rispettare le restrizioni“. Lo scrive in una nota il sindaco

ALTRI ARRIVI DAL NORD A FOGGIA: BISOGNA RESTARE A CASA Questa notte sono arrivate a Foggia dal Nord 17 persone, tutte certificate e controllate. A loro l'obbligo di restare in quarantena per 14 giorni, per tutti il dovere di restare a casa. #andratutto bene, tutti insieme #celafaremo ma bisogna rispettare le restrizioni. Pubblicato da Franco Landella su Sabato 14 marzo 2020