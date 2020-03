L’energia positiva può aumentare le difese immunitarie contro il virus

Si è scatenata sui social la corsa a dare voce alla propria speranza di voler ritornare a vivere.

Ognuno lo fa con gli strumenti che ha. E per una volta parliamone bene di questi social, perché sta prevalendo un sentimento positivo invece del solito odio da più parti mostrato e condannato, a torto o a ragione, questo è tutto da vedere. Ma certo l’anonimato o la lontananza a raggiungere l’odiatore che talvolta, disturbato di suo, si diverte a disturbare gli altri, ha trovato vita facile dietro uno schermo, che consente di sprizzare cattiveria senza guardare negli occhi la propria vittima. Ora, di ogni realtà si sa che bisogna comprendere sia la parte buona sia quella meno buona; è una cosa risaputa e anche ovvia.

Ma è bello vedere la parte positiva che da due giorni impazza sui social. Un desiderio di stare uniti in altro modo a causa del legittimo divieto di girare per strada e di incontrarsi in piazza. E si riscopre che tutti abbiamo un balcone, una finestra, da cui far sentire la propria voce, che canta, che suona, che incoraggia, che unisce. Addirittura si scopre nei condomini un calore inusuale perché questa sosta forzata ci “forza” anche a guardare quello che normalmente si riesce tranquillamente a non vedere: che oltre al nostro appartamento ci sono anche altri appartamenti e addirittura abitati! Una sosta così è una cosa mai vista negli ultimi 50 anni, nel corso dei quali ci hanno detto in tutti i modi che non ci dobbiamo fermare mai. “Milano da bere”, “New York, la città che non dorme mai” sono stati i comandamenti. L’aperitivo, favorito anche dalla pubblicità, è diventato nutrimento necessario come il latte materno. Una sosta così, che ci priva dell’apericena, era paragonabile all’incontro con un marziano. Possibilità zero. E invece, eccoci qui. Si è verificata.

Fotogallery “andràtuttobene” Foggia

E affiorano gesti dimenticati. Il sorriso da un balcone all’altro; il piacere di camminare sul balcone; il piacere di far sentire un canto e il suono di uno strumento ai vicini di casa per semplice incoraggiamento collettivo e non solo perché si va al Conservatorio.Un grandissimo rituale collettivo, che è nel DNA della mente umana in difficoltà quando si trova ad affrontare angosce non chiuse in ambienti isolati. E dopo che per decenni la moda diceva che l’Inno di Mameli bisognava snobbarlo perché quasi colpevole di indurre al nazionalismo, dopo che Ciampi – un solo uomo: potenza della parola! tutti gli atleti ripresero immediatamente a cantarlo a squarciagola – rimproverò gli italiani di non cantarlo più, ecco che tutti scoprono di conoscerne parole e i ritornelli; anche se forse, è stato detto, non è molto chic. Ma ci piace così. Non sarà bellissimo se paragonato alla solennità di quegli inni che da soli già meritano di far guadagnare medaglie olimpiche ai loro rappresentati, come quello di USA, Gran Bretagna, Germania, Francia. Ma ora è sicuro che ci andrà bene per sempre anche il nostro. Alla faccia di Scipione di cui forse ci dimenticheremo anche la capacità distruttiva storicamente attestata. Alla faccia di restare anche perplessi di fronte ad un termine desueto come “coorte”. Ne cogliamo il senso generale, e questo ci basta; che è quello che accomuna per una volta questo popolo, in questi anni di dura polemica politica e sociale: il coraggio di resistere quando tutto ci appare buio. Potrebbe essere un punto di partenza, questo uso dell’Inno, per ristabilire una tregua sociale che manca da un bel po’ nel nostro Paese. Staremo a vedere.

Come pure sicuramente significativa è l’esperienza che i nostri figli stanno sperimentando sulla didattica a distanza. Miracolosamente sta dando soddisfazione a tantissimi docenti, anche loro impegnati in una cosa impensabile fino a l’altro ieri: diventare bravi bravi col computer. E quei giovani che, se abbandonati a se stessi si guadagnano titoli denigratori come “generazione di sdraiati”, ad indicare indolenza, superficialità, indifferenza e fuga dalla realtà, ecco che proprio loro capiscono, e anche bene, che occorre muoversi e in fretta. E questo avviene quando l’adulto si mette in gioco, senza pensare alle eventuali brutte figure di fronte al computer e di fronte alla competenza digitale degli allievi, forte di una autorevolezza sicuramente già conquistata in classe. E questi ragazzi restituiscono la fiducia da casa, quando per loro sarebbe molto più facile inventare scuse che non possono essere controllate a distanza. E gli stessi giovani “creativi” quanto a giustificazioni, che nella quotidianità hanno bisogno a scuola del bagno un minuto sì e un altro pure, che giustificano lunghi periodi di assenza perché c’è sempre una nonna – ahimè – che è stata male, ecco che ora stanno davanti al computer, ad ascoltare i loro insegnanti, sapendo di partecipare a qualcosa di grande. E di inaspettato: i docenti che si digitalizzano. Quando nella pratica di tutti i giorni sono spesso loro a spiegare il funzionamento della lavagna multimediale ai loro insegnanti.

La didattica vera però non può fare a meno della vicinanza del Maestro, della voce con cui modula la gerarchia delle nozioni, con cui infiamma il cuore dei ragazzi seduti nei banchi, in una lezione che non è mai arida per chi ha il dono della relazione con gli ascoltatori. Ma queste sane relazioni funzionano anche a distanza. Una esperienza importante dunque è questa che si sta attuando, nei giorni necessari che la contingenza richiede, la quale sicuramente porterà a riflessioni sull’uso buono della multimedialità. Non quello che pure si legge in questi giorni, sempre sui social, di chi propone sistemi di apprendimento in sostituzione del docente. Qui si entra nella ignoranza pura di cosa è l’azione didattica ed educativa. Ignoranza nel senso etimologico di non sapere. Non possiamo essere perfetti conoscitori di tutto. E ci saranno i tempi per scremare il buono di questa esperienza dai tentativi di intorbidare le acque, forse anche a scopo speculativo. Una scrematura che parta dai professionisti della materia, i docenti. Intanto stiamo assistendo anche ad un buon esperimento di educazione civica, di energia positiva messa in circolo, che contagia nel bene e che potrebbe addirittura aumentare le nostre difese immunitarie contro questo virus, al quale non possiamo assolutamente lasciare l’ultima parola.

A cura di Maria Teresa Perrino, Foggia 14 marzo 2020