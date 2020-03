Manfredonia, “Anna Rizzi”: per 3 mesi gestione al Consorzio Metropolis di Molfetta

per un periodo di tempo di tre mesi, dal 21 marzo 2020, e, comunque a tutto il mese di giugno 2020

, 14 marzo 2020. Con recente atto del, è stato affidato al, con sede in, in via provvisoria,, la concessione del servizio di gestione della C, di proprietà dell’ASP “SMAR”.

Queste le condizioni operative:

“a) Il concessionario dovrà versare all’ASP un canone mensile per la locazione della struttura e per la concessione del servizio nella misura di € 1.000,00, oltre IVA, se dovuta ai sensi di legge.

b) Il concessionario sarà tenuto ad acquisire tutte le risorse strumentali, finanziarie ed umane occorrenti per una gestione efficiente e assicurare il passaggio diretto alle proprie dipendenze funzionali del personale attualmente dipendente dell’ASP “SMAR” che presterà servizio e terra vincolo di dipendenza organizzativa con il Concessionario rimanendo contrattualmente vincolato con il Concedente”. “Al personale ASP sarà applicato il contratto di lavoro attualmente in essere. Allo scopo, il Concessionario assumerà a proprio carico il costo complessivo delle retribuzioni fisse e accessorie oltre agli oneri riflessi, procurando mensilmente, anche senza richiesta da parte dell’Ente, l’accredito delle somme dovute sul conto dell’ASP. (..) il concessionario potrà impiegare il personale dell’operatore uscente nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal concessionario stesso”.

“c) Le rette mensili degli ospiti saranno incassate direttamente dal concessionario, cosi come in capo al consorzio saranno le spese di gestione del servizio e di manutenzione ordinaria della struttura tutta”.