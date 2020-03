Manfredonia, scempio ecologico sulla Riviera Sud: abbattuti un centinaio d’alberi

Oltre un centinaio di alberi facenti parte di una piccola foresta di una ventina di ettari,, sono stati abbattuti brutalmente da mani fino ad ora ignote. Quello che si configura come un grave attentato alla natura, un oltraggio ad un paesaggio che ha nel verde la sua caratterizzazione rilevante, è stato consumato a pochi chilometri da Manfredonia, sul litorale sud di Siponto, su un’area lato mare della, più nota come lache costeggia la fascia che si affaccia sul golfo sulla quale sorgono numerosi villaggi turistici e impianti balneari.

Una telefonata ha avvertito Giuseppe Marasco, presidente della “Civilis Endas”, il corpo di guardie ambientali volontarie, di quanto era stato commesso su quell’area incuneata tra il lido Sciale degli Zingari e il lido Salpi. “Quando siamo arrivati sul posto – racconta Marasco – non credevamo ai nostri occhi, eppure di scoperte assurde ne abbiamo fatte. Uno scempio incredibile”. “Un intollerabile danno ecologico” ha soggiunto il tenente Lino Murgo. Marasco ha immediatamente avvertito il comando dei carabinieri forestali che prontamente si sono recati sul posto. Anche loro sono rimasti sbigottiti dinanzi a quella strage di alberi. Decine e decine tra pioppi, pini, platani, ontani ed altre specie, che facevano bella e utile mostra di sé, segati dalla radice e abbandonati al suolo.

Sono state avviate le indagini per fare luce su un episodio che si presenta avvolto nel più fitto mistero. Gli interrogativi che si pongono spaziano dall’atto vandalico a un’incursione per fare legna, fino ad una azione premeditata per fini speculativi. Quel lotto di terreno sarebbe stato acquistato tempo fa da una società veneta per impiantarvi un villaggio turistico che però non andò in porto. Quell’area sarebbe poi finita venduta all’asta. Saranno le indagini a ricostruire la storia.

Come detto, quel litorale sabbioso che da Siponto si allunga per circa venticinque chilometri fino a Zapponeta, sorgono numerosi insediamenti turistico-residenziali che hanno si sono sostituiti agli “Sciali”, piccole aziende agricole dedite alla coltivazione prevalentemente di ortaggi, dotate di sia pur modesti edifici rurali ormai abbandonati così come le attività agricole. Lungo quel litorale ne sono stati individuati e schedati 34 dei quali 9 sono in abbandono, 9 ridotti a ruderi, solo sei sono in uso.

Una notevole risorsa edilizia-agricola-turistica che si presterebbe benissimo per moderni agriturismi, ma mai presa in considerazione. Si è lasciato che buona parte di quel litorale fosse preso d’assalto da pur lodevoli iniziative che producono reddito, che tuttavia non obbediscono ad una programmazione organica che salvaguardi gli aspetti ambientali e paesaggistici con quelli di una sana utilizzazione economica.

Riprova di tale assenteismo delle istituzioni di riferimento, è l’Oasi Lago Salso, un enorme comprensorio umido di grande valore ambientale e dunque turistico, che si estende per oltre mille ettari dall’altra parte della litoranea, rimasto pressoché inutilizzato.

Michele Apollonio