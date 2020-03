Manfredoniana dal Nord “In quarantena da 20 giorni, con 3 bimbe chiuse in casa.. forza”

Manfredonia, 14 marzo 2020. “Siamo in quarantena dal 20 febbraio. A far la spesa si esce uno per famiglia; si riempiono i carrelli non per paura che la roba finisca, ma per evitare di uscire continuamente “. Mentre il presidente Emiliano continua ad inviare messaggi diretti ai pugliesi che sono tornati, o che vogliono tornare, accusandoli di rappresentare “il focolaio del contagio” che si sta diffondendo in Regione, Sissi di Manfredonia scrive a StatoQuotidiano raccontando la propria situazione. , 14 marzo 2020. “Siamo in quarantena dal 20 febbraio. A far la spesa si esce uno per famiglia; si riempiono i carrelli non per paura che la roba finisca, ma per evitare di uscire continuamente “. Mentre il presidentedi Manfredonia scrive a StatoQuotidiano raccontando la propria situazione.

“ Da manfredoniana al Nord mi vergogno di quei manfredoniani che se ne fregano dell’emergenza . Non uscite senza logica. Non utilizzate la spesa come scusa per uscire. Non passeggiate all’aperto e dite ‘un metro di distanza con la mascherina, mica prendiamo il virus‘: è questo l’errore, ragionando così si crea folla e non si risolve il problema”.