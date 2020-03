“Nessun caso di Coronavirus a Zapponeta”

“Visto il diffondersi di voci in merito a dei casi nel nostro comune, il Sindaco comunica alla cittadinanza che non è stato accertato nessun caso di coronavirus né tantomeno qualcuno è stato considerato in una situazione tale da essere sottoposto alla verifica del tampone.Dunque, vi invito a seguire le regole e a restare a casa.La collaborazione di tutti ci aiuterà presto ad uscire da questa fase seria e delicata”.