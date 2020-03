OSS, Emiliano “Ne stiamo assumendo 2.149 in Puglia”. Gli atti pubblici dei Riuniti

Bari, 13 marzo 2020. “ Una notizia importantissima. Stiamo assumendo 2149 operatori sanitari in Puglia! Si tratta del concorso pubblico di maggiori dimensioni mai fatto nella storia della sanità pugliese, realizzato rispettando tutte le regole di evidenza pubblica e dopo un’accurata selezione che ha premiato i più bravi. Tutti questi ragazzi e ragazze entrano in servizio nel pieno di una battaglia durissima“. Lo ha detto ieri, in una nota, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. FOCUS GRADUATORIA OSS – STATOQUOTIDIANO – Consorso OSS Foggia: posticipata graduatoria, Dattoli spiega

“ Queste assunzioni – spiega oggi Emiliano – non fanno parte di quelle supplementari che ci auguriamo di poter fare dopo l’autorizzazione del Governo per l’emergenza Coronavirus, ma sono le assunzioni che ci eravamo guadagnati portando a termine il piano di riordino ospedaliero e il completo risanamento economico della sanità pugliese. Inutile dire che aver fatto bene le cose per tempo ci mette oggi in un grande vantaggio. Avere fatto sacrifici in questi 4 anni ci consentirà dopo queste assunzioni di assumere altri mille infermieri. E poi ancora 600 medici. Andiamo avanti passo dopo passo per la salute dei pugliesi. La determina con relativa graduatoria è pubblica da oggi e vedrà impegnati gli uffici del Policlinico Riuniti di Foggia a contattare individualmente e telefonicamente da mercoledi le migliaia di vincitori che potranno optare per l’azienda da loro prescelta”.

