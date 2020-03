Policlinico Bari “Asclepios dedicato interamente a Covid19″

Per vincere la battaglia contro il Covid è necessario il contributo di tutti, il lavoro di squadra è più che mai indispensabile, per questo voglio ringraziare tutto il personale del Policlinico che ci sta consentendo di attrezzare in tempi rapidi la nuova area dedicata all’emergenza sanitaria in corso

, 14 marzo 2020. Il direttore generale del, Giovanni Migliore informa che Asclepios all’interno del Policlinico di Bari sarà riservato esclusivamente all’emergenza Covid-19 e attrezzato con posti letto di terapia intensiva. Sono cominciate oggi le operazioni di trasferimento dei reparti attualmente ospitati ad Asclepios per fare spazio alla nuova organizzazione. A lasciare l’edificio sono state già le unità operative complesse di Medicina Riabilitativa e Urologia. Nei prossimi giorni il trasloco continuerà con gli altri reparti. Il piano prevede lo spostamento dei pazienti ricoverati e di tutta la documentazione clinica in altri plessi del Policlinico di Bari.La direzione generale dell’azienda ringrazia i medici, gli infermieri e il personale sanitario che con tempestività hanno risposto alle nuove disposizioni e che in queste ore si stanno prodigando per rendere le operazioni di trasloco più veloci e più agevoli limitando al minimo i disagi.” dichiara il direttore Migliore.