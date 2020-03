Riuniti Foggia, 7 in rianimazione, 10 nel reparto infettivi. 17.750 i positivi in Italia

malattie infettive

StatoQuotidiano.it

, 14 marzo 2020. 10 nel reparto di, 7 ricoverati innegli Ospedalidi Foggia, tutti positivi al. Da raccolta dati di, nel momento in cui si scrive, si fa riferimento – per i pazienti in rianimazione a: 1 persona di Peschici, 2 di San Nicandro Garganico, 2 di San Giovanni Rotondo, 1 di San Severo, 1 di Rignano Garganico. Risulta grave un autista del 118 di San Severo. Un 90enne di San Nicandro Garganico è deceduto in giornata.

Aggiornamento Provincia di Foggia. Per un aggiornamento sui Comuni del Foggiano: ieri la positività per un’anziana di Vieste, “contagiata durante la permanenza in ospedale” (e non nel centro viestano), come riferito dal sindaco Nobiletti. Negativo l’esito di un altro tampone. Confermato l’esito positivo per un residente di Ischitella. Buone le condizioni dell’uomo. Oggi è stata data la positività di altre 3 persone di San Severo. Un caso sospetto per Manfredonia, un anziano attualmente ricoverato all’ospedale Tatarella di Cerignola.

Coronavirus: sono 17.750 i positivi in Italia, 14 marzo 2020 Aggiornamento delle ore 18.00. Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 17.750 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 21.157 i casi totali. Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 9.059 in Lombardia, 2.349 in Emilia-Romagna, 1.775 in Veneto, 863 nelle Marche, 814 in Piemonte, 614 in Toscana, 384 in Liguria, 320 nel Lazio, 243 in Campania, 271 in Friuli Venezia Giulia, 199 nella Provincia autonoma di Trento, 150 in Sicilia, 170 nella Provincia autonoma di Bolzano, 156 in Puglia, 106 in Abruzzo, 103 in Umbria, 47 in Sardegna, 59 in Calabria, 41 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 10 in Basilicata.