San Giovanni. Continua la missione del Comitato Regionale Puglia della CRI

Continua la missione del Comitato Regionale Puglia della Croce Rossa Italiana nella lotta al COVID-19, accanto a chi soffre

, 14 marzo 2020.. Il Presidente Regionale, Ilaria Decimo, ha accolto la richiesta avanzata dal Direttore Generale di Casa Sollievo della Sofferenza e, grazie all’impegno del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Avv. Francesco Rocca, in meno di 48h, è stata allestita e resa disponibile un’ambulanza con barella di alto biocontenimento in favore della clinica foggiana. Il mezzo, con tecnologia di ultima generazione, fa parte del reparto di sanità pubblica della Croce Rossa Italiana. Il nuovo mezzo, in dotazione al Comitato Regionale Puglia della Croce Rossa Italiana, può essere usato anche come una normale ambulanza. Il presidio è stato dato in carico al Centro Operativo di Emergenza (COE) che, per il tramite del Comitato Territoriale di Manfredonia della Croce Rossa Italiana, territorialmente competente, lo metterà a disposizione di Casa Sollievo della Sofferenza.

Personale Volontario della Croce Rossa Italiana sosterà presso il nosocomio, pronto a trasportare pazienti affetti da COVID-19, in piena sicurezza per i sanitari e la popolazione. Il Comitato Regionale Puglia della Croce Rossa Italiana ed il Presidente Ilaria Decimo, aggiungono l’ennesima nota d’orgoglio per l’associazione regionale, supportando e collaborando con uno degli ospedali più importanti d’Italia.

