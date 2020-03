San Marco in Lamis, minori sorpresi a bere insieme in un garage: 6 denunce

, 14 marzo 2020. A San Marco in Lamis sono stati denunciati in stato di libertàragazzi giovanissimi, di cuiminorenni, anche loro per Inosservanza dei provvedimenti della Autorità, in riferimento al D.P.C.M. “misure urgenti materia contenimento e gestione emergenza epidemiologica da covid-19”, in quanto venivano controllati all’interno di un box–garage in uso a uno di loro mentre consumavano alcolici, senza fornire le autocertificazioni giustificative.

I Carabinieri raccomandano a tutti “il rispetto delle norme di igiene continuamente richiamate, attenendosi alle regole appositamente imposte dal recente provvedimento governativo per contenere, a vantaggio di tutti, la diffusione del virus”.