Allerta gialla della Protezione civile, venti forti e burrasca dal Gargano al Tavoliere

Allerta meteo in Puglia diramata dalla Protezione civile dalle 14 di oggi e per le successive 30. Previsti venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri e montuosi. E’ allerta gialla in tutta la regione, su Gargano, Tremiti, Tavoliere, Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, e del Basso Fortore.

In calo le temperature per tutta la settimana, con arrivo di piogge e nevicate sulle alture.