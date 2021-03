E’ l’ora di Letta: nuovo segretario nazionale del PD

Con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti Enrico Letta è il nuovo segretario nazionale del Pd proclamato, dall’assemblea nazionale tenutasi in mattinata.

Di seguito, alcuni passaggi del documento della direzione del Pd puglia per l’assemblea nazionale.

“Come Partito Democratico della Puglia nelle ultime settimane abbiamo riunito gli organismi dirigenti per discutere della fase politica e della drammatica situazione che il Paese sta attraversando per via della pandemia. Riflettendo assieme, abbiamo scelto di portare un nostro contributo al dibattito dell’Assemblea nazionale del Partito.

Intendiamo, attraverso questo documento, offrire alla discussione la nostra esperienza e formulare alcune proposte per il posizionamento del PD in questo tempo complesso.

Nella nostra Segreteria regionale, tante sono le cariche apicali ricoperte da donne. In Segreteria nazionale l’unica esponente pugliese è una donna. In occasione delle competizioni per le amministrative degli ultimi anni, abbiamo investito su candidature femminili spesso risultate vincenti, fino a giungere all’elezione, nel settembre del 2020, della Sindaca di Andria Giovanna Bruno. Sempre a settembre, abbiamo eletto ben quattro donne in Consiglio regionale e una di loro, Loredana Capone, è diventata la prima donna nella storia a presiedere quell’organismo e da poco ha ricevuto un nuovo riconoscimento nell’ambito del Comitato europeo delle Regioni. E infine abbiamo festeggiato in questi giorni l’indicazione della Presidente del PD Puglia Assuntela Messina a Sottosegretaria del governo Draghi, nel quale si occupa di un tema tanto caro alla nostra comunità: l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Certo, anche le quote di genere possono essere un valido strumento per accompagnare un cambio di mentalità rispetto alla questione della rappresentanza, ma nel nostro piccolo speriamo di dimostrare che non basteranno mai se non saranno accompagnate da gesti quotidiani nell’ottica di una effettiva eguaglianza dei punti di partenza e della creazione di opportunità.

Veniamo dunque al fronte più politico della discussione di queste settimane in merito al PD, alla sua identità, al suo futuro.

È evidente che occorre aprire una fase di rilancio del Partito Democratico e della sua visione di Paese.

Per il momento noi ci permettiamo di portare all’attenzione dell’Assemblea l’esperienza pugliese, che ha anche rappresentato negli ultimi anni un laboratorio rispetto alla questione dell’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Il tentativo di una convergenza con il Movimento, seppur mai facile, ha portato in Puglia a risultati importanti di allargamento del fronte del centrosinistra. Occorre però puntualizzare che questo è accaduto solo dopo la vittoria straordinaria che abbiamo riportato a settembre, che dimostra la validità del nostro progetto politico per la Puglia, il radicamento territoriale delle nostre figure rappresentative, la forza delle nostre idee. È la potenza di quelle idee che ci consente di essere altrettanto forti quando dialoghiamo con altri soggetti politici per allargare il fronte del centrosinistra. Le alleanze sono infatti necessarie e preziose, così come lo è il dialogo con sensibilità politiche diverse dalla nostra, ma in Puglia il PD si assume tutta la responsabilità della guida politica e dell’indicazione del vasto orizzonte ideale in cui quelle alleanze si devono inscrivere.

È questo che vorremmo accadesse anche a livello nazionale. È un auspicio che ci sentiamo quindi di esprimere in questa sede, mettendo a disposizione ciò che abbiamo imparato in anni di lotta politica per le strade, tra la gente. Ed è lì che continueremo a lavorare, per il nostro Partito e per il Paese”.