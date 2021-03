Fiore o “Alfonsone, Gigante Buono, Fonzie”, il ricordo del consigliere scomparso

“Amico mio mi lasci così, senza salutarmi” (Massimiliano Di Fonso). “Una notizia improvvisa che mi spezza il cuore” (Joseph Splendido), “Alfonso mio!” (Leonardo Iaccarino), “Il tuo sorriso lo porterò sempre nel mio cuore, mai imbronciato” (Antonio Vigiano), “Alfonso non c’è più, sembrava fosse stazionario, una notizia drammatica” (Ciccio D’Emilio), “Alfonso, un uomo perbene dal sorriso contagioso” (Roberta Apicella). “Gentile e sempre sorridente” (Sonia Ruscillo), “Mi mancheranno i messaggi in cui ci prendevamo in giro” (Salvatore De Martino), “Non ho più lacrime, ti voglio bene, ovunque tu andrai portami nel tuo cuore come io porterò te” (Mariolina Santovito). “Riposa in pace “Alfonsone”, così ti chiamavo ogni volta e tu ridevi, uomo di grande spessore e di forte rispetto” (Lorena Di Salvia).

Le bacheche facebook degli assessori, dei colleghi consiglieri comunali, degli amici sono un unico coro nel ricordo di Alfonso Fiore, scomparso dopo una difficile degenza in terapia intensiva. E pensare che di recente aveva fatto gli auguri sui social alla madre novantenne, dicendosi contento che “lei fosse ancora con lui”. Ancora due giorni fa il presidente provinciale dell’Udc Francesco D’Innocenzio gli aveva augurato “pronta guarigione” su facebook perché nessuno immaginava che sarebbe morto di lì a poco, un addio come ai tempi del Covid, di sofferenza e lontananza per tutti.

Fiore politicamente proveniva da Alleanza nazionale, era stato nel Nuovo centrodestra per un breve periodo e fra i banchi di Palazzo di città era stato il primo capogruppo della Lega, partito in cui si era successivamente candidato alle comunali del 2019. Soleva ripetere, con una punta di orgoglio, che dopo aver lasciato il partito di Salvini era corteggiato da vari gruppi, ma non preferiva restare “indipendente”. Pugnace nel rivendicare il suo inserimento nella lista di Fitto alle regionali, aveva battuto quasi tutti nell’esporre i 6×3. “Eh chi l’ha detto che non sarei in lista – litigava al telefono con un suo amico- ma lo sapete che io sono già in piena campagna elettorale?”.

Dopo settembre si era rimesso al lavoro non solo come consigliere comunale ma con il suo circolo “Movimento nuova voce” di cui andava particolarmente fiero, una sua creatura.

Alfonso rispondeva al cellulare ad ogni ora raccontando la politica in modo semplice, genuino, pur avendo una lunga esperienza alle spalle. Alle comunali, con il suo comitato in corso Giannone, indicava uno per uno chi avesse fittato i locali in quella lunga strada che si rianima, come sempre, durante questo periodo, a parte il Covid che ne ha rallentato l’attività. “Io sto già camminando”, ripeteva secondo il mantra tipico dei candidati in tour per diffondere il voto su se stessi, sorriso autocompiaciuto e smagliante per trovare la giusta marcia e l’ottimismo.

Si fregiava di essere capogruppo degli indipendenti a Palazzo di città: “Superiamo anche in partiti storici del centrodestra”. E con la sinistra? “No, questo mai”. Degli indipendenti, tuttavia – e lo chiariva- lui era il leader, pur senza ingaggiare guerre senza quartiere con i suoi colleghi.

Dopo le regionali, in cui non scattò come consigliere, trasse il suo bilancio: “Posso essere contento di aver mantenuto i miei voti su Foggia” la città che aveva percorso in ogni angolo e quartiere mettendosi a disposizione per qualunque problema potesse nascere, da viale Ferrovia a quello della zona in cui aveva il comitato, nei pressi di San Michele. Ciao Alfonso, “Gigante buono”, “Alfonsone”, “Fonzie”, come lo chiamavano i suoi amici, riposa in pace.

Paola Lucino, 14 marzo 2021