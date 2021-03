Ibou Balde di testa: seconda vittoria consecutiva per il Foggia

Seconda vittoria consecutiva dei satanelli di Marchionni, che tra le mura amiche superano di misura la Cavese dell’ex Campilongo grazie ad una stoccata di testa di Ibou Balde. Risultato favorevole che mette il Foggia al 6^ posto in classifica, piena zona play-off.

Curcio da forfait nel riscaldamento, il tecnico rossonero dà fiducia a Balde dal primo minuto.

Ci provano subito i padroni di casa con Garofalo dal limite, gran risposta in angolo. Il Foggia prova a costruire dal basso, ma la manovra è lenta e non coglie di sorpresa i blufoncè, rimaneggiati dal covid ma mai domi. la gara si sblocca su palla inattiva al 20′: corner di Morrone, Ibou Balde salta più in alto di tutti e di testa insacca.

I satanelli non riescono ad essere incisivi in avanti, così sono gli inserimenti di Garofalo a preoccupare la Cavese: al di esterno, a mano aperta Russo devia; poco dopo, è D’Andrea che ha la possibilità di raddoppiare, ma il diagonale dell’attaccante è impreciso.

Nella ripresa cambia poco, le emozioni in campo scarseggiano con il Foggia che prova a costruire ma fatica a creare qualcosa di pericoloso in avanti, rischiando addirittura di prendere il gol: al minuto 84 gran tiro di Matera, Fumagalli si rifugia in angolo.

Sarà l’ultima conclusione della partita, che dopo 4′ di recupero decreta la vittoria del Foggia.



Il tabellino: Foggia – Cavese 1-0

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Anelli (11’st Germinio), Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale (23’st Iurato), Morrone (11’st Salvi) Garofalo, Di Jenno; D’Andrea (38’st Pompa), Ibou Balde (23’st Nivokazi). A disp. Di Stasio, Agostinone, Moreschini, Dema, Aramini, Cardamone, Rocca. All. Marco Marchionni

S.S. CAVESE: Russo; Gega, De Franco, Favasuli; Natalucci, Montaperto (33’st Gatto), Matera, Nunziante (23’st Senesi), De Marco (23’st Cuccurullo); De Rosa (13’st Semeraro), Gerardi. A disp. Paduano, Kucich, Senese. All. Salvatore Campilongo

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Vitali-Salvalaglio-Vigile)

MARCATORI: 20’pt Ibou Balde (F)

AMMONITI: Morrone, Anelli, Vitale (F); Matera, De Franco, Gerardi (C)

NOTE: Giornata primaverile, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 8-2. Recupero: 0’pt, 4’st.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920

GLI HIGHLIGHTS