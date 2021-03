Impianti pubblicitari abusivi a Vieste, Polizia locale sanziona e rimuove

Controlli sugli impianti pubblicitari – la Polizia Locale di Vieste eleva sanzioni e rimuove gli impianti pubblicitari abusivi.

La Polizia Locale di Vieste in coordinamento con l’ufficio tecnico comunale ha intrapreso un percorso per la definitiva sistemazione in materia di messaggi pubblicitari, ivi compresa la rimozione di cartelli e insegne abusive.

In tal senso si rende noto che all’attualità non sono in essere concessioni di servizi afferenti la gestione degli impianti pubblicitari con alcun operatore economico per cui l’unico interlocutore in materia è il servizio tributi minori comunale. Si invitano pertanto tutti gli esercenti di attività economiche nel cui interesse sono posti cartelli pubblicitari nel territorio comunale a rivolgersi al competente ufficio per regolarizzare la relativa posizione autorizzativa e contributiva anche al fine di evitare provvedimenti sanzionatori e inutili contenziosi.

La perfetta sinergia tra Polizia Locale e uffici comunali preposti sta già dando ottimi risultati, a tutela del decoro urbano e della sicurezza stradale.

In alcuni casi, tali impianti pubblicitari minano la sicurezza stradale, in quanto sono fonte di potenziale pericolo per la circolazione e generano confusione con la segnaletica stradale.

La normativa di riferimento, a tutela della circolazione stradale, spiega il Comandante della Polizia Locale è rappresentata dall’art. 23 Codice della Strada e dagli artt. 47-59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Sono state già elevate le prime sanzioni, ma è scontato, continua il Comandante della Polizia Locale che la sanzione può rappresentare anche qualcosa di blando per chi colloca un impianto pubblicitario che comporta considerevoli introiti. Per questo motivo è importante procedere alla immediata rimozione degli impianti. Alla luce di tale considerazione, sono stati già rimossi impianti pubblicitari abusivi. L’ente proprietario della strada può disporre dei mezzi pubblicitari rimossi.

“L’esito delle operazioni è stato comunicato al Sindaco, Avv. Giuseppe NOBILETTI che si è complimentato con il personale operante. I controlli continueranno senza sosta su tutto il territorio. Si confida nella collaborazione di tutti”, dice il Comandante della Polizia locale.