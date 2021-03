Non è per niente soddisfatto il tecnico rossonero, Marco Marchionni, al termine della vittoria conquistata contro la Cavese.

“Del match di oggi salvo solo i tre punti conquistati, non mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi oggi, siamo stati lenti e prevedibili, non abbiamo attaccato la profondità, non eravamo noi. Avevamo di fronte una squadra in difficoltà, dovevamo metterci tanta intensità ma non l’abbiamo avuta. Non possiamo sbagliare queste gare, non possiamo permettercelo. Continuo a ripetere che dipende tutto da noi ma se facciamo altre prestazioni come questa, non andiamo da nessuna parte”.

E’ raggiante Ibou Balde, oggi match winner contro la Cavese, che analizza la vittoria conquistata.

“Sono soddisfatto per la vittoria e per il gol, il primo tra i professionisti, che mi da la carica per continuare su questa strada, lo cercavo da tempo e ci sono anche andato vicino in precedenza, oggi finalmente è arrivato. La gara? Sicuramente avremmo potuto e dovuto fare di più in campo, ma oggi ci teniamo stretti questa vittoria che ci da la forza di continuare a sognare qualcosa di più importante. Dedico il gol alla mia famiglia ed al mio migliore amico Adri”.

