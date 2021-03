Ripresa dei voli dall’Aeroporto Gino Lisa di Foggia: il 17 aprile 2021 alle ore 9.30, ci sarà on line un grande meeting.

Il Comitato Vola Gino Lisa incontrerà operatori turistici, rappresentanti delle istituzioni, delle pro loco, politici; tutti coloro insomma che, con la riapertura dell’aeroporto “Gino Lisa”, sono interessati ad incrementare il turismo sul nostro territorio.

“Sollecito per questo tutti voi, ad aiutarci per far confluire nell’evento i soggetti interessanti. Come? Semplicemente dicendo a tutti quelli di vostra conoscenza, di inviare una manifestazione di interesse al partecipare, scrivendo a: comitato@volaginolisa.it

Durante il meeting sarà possibile prenotarsi per un brevessimo intervento. Vi terremo costantemente aggiornati su questa nostra grande iniziativa”. Lo scrive il presidente del

Comitato Vola Gino Lisa, Sergio Venturino.