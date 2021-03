Triplo Ronaldo: la Juventus batte il Cagliari

(lega serie a). La Sardegna Arena era l’unico stadio, dei 18 in cui ha giocato in Serie A TIM, in cui Ronaldo non aveva ancora segnato un gol. Oggi l’attaccante portoghese ha rotto il tabù realizzandone addirittura tre nel primo tempo, sufficienti per regalare ai suoi tre punti importanti nella rincorsa all’Inter. I bianconeri, che ancora devono recuperare la gara col Napoli, restano a 10 punti dalla prima in classifica, confermandosi insieme ai nerazzurri come le due squadre che han fatto più punti nelle ultime nove giornate.

Oggi Ronaldo ha segnato con tutti i colpi del suo repertorio: di testa su angolo al 10′, su rigore al 25′ e con un potente sinistro al 32′. Il Cagliari ha provato a riaprire la gara col gol di Simeone al 61′, ma l’estremo bianconero non ha poi corso pericoli. (lega serie a).