Bocciato lo sciopero degli autotrasporti di lunedì 14 marzo

Manfredonia, 14/03/2022 – L’Italia, per ora, non si ferma. Il commissario delegato della Commissione Garanzia Scioperi Alessandro Bellavista comunica, da parte della commissione stessa, la bocciatura dello sciopero degli autotrasportatori indetto per oggi, 14 marzo.

L’esito negativo è stato dovuto al mancato preavviso entro i 25 giorni precedenti la data della manifestazione di protesta. Essendo comunque l’attuale situazione diventata insostenibile, con rincari di benzina e gasolio ogni giorno, le associazioni di categoria saranno ricevute nella giornata di domani dalla Viceministra alle Infrastrutture con delega agli Autotrasporti Teresa Bellanova.

L’incontro sarà fondamentale per capire se il Governo potrà dare delle garanzie alle imprese di autotrasporto, che giorno dopo giorno devono indebitarsi o anche chiudere. Nel caso il colloquio non porti agli effetti sperati è stato già indetto, questa volta regolarmente, uno nuovo sciopero che si terrà il 19 marzo. Non si è fatta attendere la risposta di Trasportounito, la quale ha dichiarato in un comunicato: “la commissione di garanzia scioperi nei servizi pubblici essenziali, pur essendo debitamente informata, ha preferito ignorare lo “stato di grave necessità” denunciando gli estremi di uno “sciopero”. In altre parole invece di valutare e intervenire sulla gravità della crisi in atto, ha preferito rispolverare i criteri di una anacronistica rigidità burocratica, in un momento in cui dovrebbe essere superata.”

Di diverso avviso la FIAP (Federazione Italiana Autotrasportatori Professionisti), comunicando sul proprio sito quattro giorni fa, che attende fiduciosa gli esiti del colloquio di domani al Ministero e che stigmatizza ogni iniziativa presa prima del 15 marzo. Uno sciopero annunciato ma mai portato in atto.

Intanto la minaccia del blocco degli autotrasporti di oggi ha generato in molte parti d’Italia una psicosi generale, con file ai distributori di benzina e assalti ai supermercati. Si attendono ulteriori sviluppi.

A cura di Piercosimo Zino