Caro gasolio, pescatori divisi sul rientro in mare anche a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/03/2022 – (termolionline) Stamattina incontro al mercato ittico tra gli armatori e i marinai termolesi per decidere le sorti del loro lavoro.

La votazione stamattina al mercato ittico, alla presenza del sindaco Francesco Roberti e del consigliere di maggioranza Nico Balice, presente anche la rappresentante della marineria di Manfredonia, la dottoressa Maria Grieco. Un incontro agitato – quello tra gli armatori termolesi – una parte di loro era a favore al rientro in mare, un’altra parte favorevole a rimanere a terra, poiché il caro gasolio ha minato le loro certezze e il loro lavoro. Presenti anche alcuni commercianti che hanno le serrande abbassate dei loro box, già da qualche giorno.

La marineria dell’Abruzzo e della Puglia rimarrà a terra per questa settimana così come quella termolese. A fine votazione sia Domenico Guidotti, che Paola Marinucci hanno confermato che quasi a maggioranza si è votato per rimanere a terra. Sia per questioni di solidarietà con le altre marineria delle altre regioni e sia per protesta, anche perché bisogna comunque pensare anche ai dipendenti, in questo modo verrà garantita loro la cassa integrazione.Quindi anche per questa settimana si prevede il fermo pesca, anche qui nella nostra città. (termolionline)