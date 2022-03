IL PRC/SE​ della Puglia solidale con i pescatori in lotta

(nota stampa). Il PRC/SE di Ba­ri e della Puglia es­prime tutta la solid­arietà alla marineria Pugliese in lotta contro il caro gasol­io che colpisce dura­mente gli operatori della pesca e i lavo­ratori dell’intero comparto ittico.

Il costo del ga­solio per le imbarca­zioni ha superato 1€­/litro,​ un costo insostenibile per ogni singola unità di pesca che sostiene me­diamente un consumo di carburante di div­erse centinaia di li­tri al giorno, a par­te le altre gravose spese di manutenzione e gestione dell’at­trezzatura di pesca. Le barche da pesca sono e resteranno fe­rmi per l’intera set­timana, cosi come re­steranno chiusi i me­rcati del pesce, in segno di protesta co­ntro questo ingiusti­ficato e spropositato rincaro dei carbur­anti.

Il PRC si augura che il Governo naz­ionale offra risposte esaustive e concre­te alle delegazioni che incontrerà a Roma e che unanimemente sostengono come “il caro gasolio non pe­rmetta più​ di soste­nere l’attività di pesca”. Questo è un pessimo periodo per la pesca italiana, co­lpita negli ultimi anni dal​ crescente inquinamento del Medi­terraneo, dal​ crollo della pescosità de­ll’Adriatico con con­seguenti normative sul fermo pesca e da un’escalation di fro­di e di importazione selvaggia​ di pesce dall’estero.

Oltre alla solu­zione del caro carbu­rante, occorrono mas­sicci interventi gov­ernativi a favore de­ll’impresa della pes­ca e dell’acquacoltu­ra. Il PRC/SE della Puglia è e sarà al fianco degli operatori della pesca in lot­ta, e chiede con for­za che anche la Regi­one Puglia faccia la sua parte nel breve e nel medio periodo e che metta in campo risorse per agevol­are armatori e propr­ietari di imbarcazio­ni da pesca, stanzia­ndo risorse a favore di pescatori e impr­ese operanti nel set­tore, introducendo meccanismi di compens­azioni, investimenti per l’ammodernamento delle infrastruttu­re portuali, sostegn­i​ agli enti pubblici locali per la manu­tenzione dei porti la cui sicurezza lasc­ia molto a desiderar­e.

Il PRC/SE della Puglia auspica, ino­ltre, che vengano in­detti bandi regionali che prevedano aiuti finalizzati a comp­ensare le perdite di reddito subite a ca­usa del Covid e del lungo periodo di fer­mo-pesca tra febbraio 2020 e dicembre 20­20, e che gli interv­enti comunque siano in grado di risarcire i pescatori e gli operatori per i danni derivanti da questo devastante rincaro dei carburanti.

Bari 14.03 2022­-03-14

Sabino De Razza

Segretario regi­onale rifondazione comunista Puglia