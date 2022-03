Manfredonia, auto in fiamme nella notte vicino ad una scuola

MANFREDONIA (FOGGIA), 14/03/2022 – (radiomanfredoniacentro) Ieri sera intorno alle ore 20 un’auto è andata in fiamme in zona Monticchio, nei pressi della Scuola Materna di via Galileo Galilei.

Le fiamme hanno raggiunto anche l’auto parcheggiata davanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Al momento sono ignote le cause.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. (radiomanfredoniacentro)