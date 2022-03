Mobilità ferroviaria Capitanata. Splendido “Basta isolamento”

StatoQuottidiano.it, 14 marzo 2022. “Il Documento strategico della mobilità ferroviaria punta ad un sistema ferroviario innovativo, sicuro e più sostenibile e ha l’obiettivo di connettere i territori, soprattutto quelli del Sud e delle aree interne. E non lo dico solo io e in generale la logica di buon governo: è scritto sul sito del Mit. E allora perché la Capitanata resta fuori, peraltro nel silenzio più assoluto della Regione Puglia?”

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Joseph Splendido.

“Ho atteso qualche giorno dopo la notizia che alla provincia di Foggia non era stato destinato un solo euro e un solo progetto in quel Documento sperando che la Giunta e il suo presidente che tanto sbandiera il suo amore per la Capitanata battessero i pugni sul tavolo. E invece nulla. L’obiettivo è connettere i territori soprattutto del Sud, riducendo le disuguaglianze tra le aree del Paese e rispondendo alle esigenze di persone e imprese, è scritto sempre sul sito del Ministero per la presentazione del Documento strategico.

Però durante le audizioni nella Commissione Turismo è emerso che dei 36 progetti, solo 9 sono distribuiti in tutto il Sud. Conto di incontrare quanto prima la Fast Confsal che ha presentato una serie di richieste per la mobilità ferroviaria della Capitanata per comprendere in che modo sostenere una battaglia che altro non è che di sostegno a un territorio le cui capacità economiche e produttive non hanno nulla da invidiare al resto d’Italia e che anzi hanno saputo affermarsi nonostante le ataviche carenze infrastrutturali”.