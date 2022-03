StatoQuotidiano sei tu! Sostieni il nostro futuro

PER SOSTENERCI CLICCA QUI

Stato sei tu!

Stato Quotidiano è un giornale online che, da 13 anni circa, fornisce un’informazione libera e vera interessante il Gargano, la Capitanata, la Puglia, l’Italia e l’Estero.

La libertà d’informazione, sancita costituzionalmente dall’articolo 21, rappresenta, dalla nostra nascita nell’ottobre 2009, il principio cardine e fondamentale e che orienta i nostri testi. Questa stessa libertà d’informazione, innervata dall’interpretative reporting di ogni collaboratore, ha sospinto Stato Quotidiano nel tempo a condividere le necessità, le istanze e i bisogni delle comunità che ci circondano e in cui viviamo.

Il nostro motto è “L’informazione libera e vera”: libera perché il nostro giornale ha scelto di non essere sostenuto da alcun partito politico e da alcuna classe sociale; vera perché ogni articolo, ogni notizia che viene pubblicata è accuratamente controllata e viene scritta con l’unico obiettivo di raccontare la verità. In tutti questi anni siamo cresciuti, ci siamo spinti fin dove pensavamo di non arrivare, diventando il giornale più letto della provincia di Foggia, la terza provincia più grande d’Italia, e uno dei più letti della Puglia.

Ogni giorno Stato Quotidiano riceve in media 70’000 visite quotidiane, arrivando a raggiungere 45 milioni di utenti dalla nostra nascita (fonte: jetpack). Abbiamo superato i confini della nostra comunità, arrivando ad avere lettori in tutta Europa, in Nord e Sud America, nel Sud-Est asiatico, in Nord Africa e in Australia. Abbiamo girato il mondo e continuiamo a farlo. La dedizione di Stato Quotidiano per un giornalismo serio ha fatto sì che i nostri lettori diventassero in seguito nostri collaboratori, fino a conseguire il titolo di giornalista, con iscrizione all’Ordine professionale.

La nostra testata ogni giorno mette a disposizione informazione e contenuti gratuiti. È ciò che amiamo fare e continueremo su questa strada. Il nostro lavoro è stato sostenuto finora dai nostri iscritti.

A breve Stato Quotidiano uscirà con una grafica completamente nuova, dinamica e al passo con il nuovo giornalismo. E non vogliamo fermarci. Vogliamo continuare a colmare le vostre brame di sapere. È per questo che oggi vi chiediamo di sostenere il nostro progetto .

Vogliamo far sì che Stato Quotidiano sia ancora più presente, cercando nuovi e dinamici collaboratori e facendo crescere coloro che già scrivono con noi, dando la possibilità di poter insegnare la professione del giornalista, il suo ruolo e la sua missione, diritti e doveri, per poter alla fine imparare anche noi. Nuove visioni per nuovi orizzonti.

Vogliamo creare un nostro podcast in cui il nostro territorio sarà il protagonista principale, raccogliendo la voce di tutti sui temi più importanti e che plasmano il nostro modo di vivere, guardando al futuro dell’informazione.

Vogliamo guardare alle origini, pubblicando un numero mensile in carta stampata, così da poter raggiungere veramente tutti, con l’obiettivo di poter pubblicare almeno un numero ogni settimana con notizie aggiornate e d’interesse pubblico.

Vogliamo espandere ancora di più la nostra comunità social, portando più informazioni con una nuova grafica su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e nuovi contenuti su YouTube.

Per fare tutto questo abbiamo bisogno di attrezzature (videocamere, microfoni, cuffie, mixer e tanto altro), di investimenti sui social, retribuire la tipografia e soprattutto offrire un’adeguata retribuzione ai nostri giornalisti e collaboratori, che quotidianamente si impegnano, con non pochi sacrifici, a portare avanti un compito fondamentale e ad offrire notizie libere e vere. Ogni contributo sarà fondamentale per la realizzazione di questo progetto.