Uomo di Manfredonia rinvenuto cadavere a Zapponeta: indagini in corso

StatoQuotidiano.it, 14 marzo 2022. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, attraverso i militari del Comando Compagnia di Manfredonia, in seguito al rinvenimento di un corpo esanime, verso le ore 9 dello scorso 12 marzo, in località “Alma dannata” a Zapponeta.

La vittima è Giuseppe Ciociola, classe 1962, originario di Manfredonia. L’uomo è incensurato.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni relativamente alle cause del decesso. Tra le ipotesi anche quella di una morte violenta, attraverso un colpo o colpi di arma da fuoco, ma gli inquirenti attendono gli esiti dell’esame autoptico.