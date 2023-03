Cardellicchio si presenta ai foggiani: “Città dalla storia importante”

StatoQuotodiano.it, Foggia, 14 marzo 2023 – “Sono costretto a salire su un treno in corsa perché i colleghi della commissione hanno già fatto un lungo percorso, pieno di difficoltà e anche Foggia si trova nella stessa condizione”.

Inizia così il discorso di insediamento del neo commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio, molisano di grande esperienza, arrivato per sostituire la dimissionaria Marialuisa Magno.

“La Puglia è un treno lanciatissimo, è un piacere tornare qui a distanza di tempo e vedere questa regione crescere in settori come il turismo, l’agroalimentare, l’industria. Non conosco Foggia ma conosco tanti concittadini eccezionali”, aggiunge il commissario prefettizio.

“C’è una differenza di fondo tra il sindaco ed il commissario. Il sindaco ha un ruolo politico, avendo il sostegno degli elettori, deve dare necessariamente delle risposte. Il commissario cerca di fare al meglio il proprio lavoro, ma sono due cose diverse”, sottolinea Cardellicchio.

“Foggia ha una storia importantissima di cui bisogna essere fieri. Una città che ha due medaglie d’oro: una al valor civile ed una al valor militare. Sono pochissime le realtà che possono vantare questo risultato. Non è semplice ottenerle, c’è un’istruttoria durissima. I figli di Foggia sono stati degli eroi, sono convinto che la città abbia la capacità di avere un futuro roseo”.

“Il mio decreto è del 24 febbraio, da quella data studio dossier e cerco di approfondirli, c’è tanto da lavorare. Ora metto tutta la mia esperienza a disposizione della città. Grazie a tutti”, conclude il commissario Cardellicchio.

A cura di Gianluigi Cutillo, 14 marzo 2023

Fotogallery ENZO MAIZZI: