Femminicidio a Carlantino: Carozza non risponde alle domande

CARLANTINO (FOGGIA), 14/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) A distanza di 4 giorni dall’uxoricidio, Antonio Carozza, agricoltore di 54 anni, è ancora confuso, continua a vivere un forte disagio psicologico, non è quindi in grado di rispondere al giudice e raccontare cosa sia successo il primo pomeriggio del 9 marzo nell’appartamento di via Cesare Battisti a Carlantino dove ha accoltellato 41 volte all’addome e ucciso la moglie Pietronilla De Santis, 45 anni, madre di 4 figli, che gestiva insieme ai familiari un bar nel paesino di 800 abitanti del Subappennino ai confini con il Molise.

Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia Antonio Sicuranza ha preso atto della decisione dell’indagato, piantonato in ospedale a Foggia, di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Carozza è difeso dall’avv. Luigi Coscia; il codifensore, l’avv. Mario Genovese ha reso noto di aver rinunciato al mandato per motivi professionali.

L’interrogatorio di convalida dell’arresto si è svolto presso gli ospedali Riuniti del capoluogo dauno perché l’indagato dopo aver ammazzato la moglie, e usando lo stesso coltello a serramanico si è ferito all’addome e torace, poi è salito al primo piano della palazzina e si è lanciato dal balcone da un’altezza di 3 metri, tentando il suicidio: non è in pericolo di vita, guarirà in un mese ma intanto resta ricoverato e piantonato. lagazzettadelmezzogiorno.it