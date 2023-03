StatoQuotidiano.it, Foggia, 14 marzo 2023. “Tanta voglia di riscatto, i migliori sono di più e vincono”.

Svoltasi questo pomeriggio, martedì 14 marzo alle ore 15,30 presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, la conferenza di presentazione con la stampa del nuovo componente della Commissione Straordinaria in sostituzione della dott.ssa Magno, il dottor Vincenzo Cardellicchio.

Seguono aggiornamenti.

Curriculum (fonte: comune di cerignola)

Nato a Campobasso nel 1954, laureato in giurisprudenza presso Sapienza di Roma è sposato e ha due figli. Vincitore di concorso ha esercitato le funzioni prefettizie nelle Sedi di Rovigo, Campobasso, Isernia, Crotone e Perugia percorrendo, nel tempo di servizio consentito, l’intera carriera nei tempi più rapidi e raggiungendo il massimo grado, il più alto ruolo e le più rilevanti funzioni. Nominato Prefetto nel dicembre del 2006 ha presenziato le funzioni per oltre 13 anni in tutti gli ambiti di maggior rilievo per la Sicurezza Nazionale:

nelle Sedi di Crotone e Perugia, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza come Capo del Personale della Polizia di Stato e Capo della Segreteria del Dipartimento con i Capi della Polizia De Gennaro e Manganelli, il Quirinale – durante la presidenza del Presidente Napolitano in qualità di Consigliere Vicario per gli Affari Interni -, il Gabinetto del Ministro dell’Interno – come Capo Gabinetto Vicario dei ministri Maroni e Cancellieri

nonché quello di Presidente della Commissione Nazionale della Legalità – e presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Sottosegretario Minniti ed i Presidenti Monti, Gentiloni, Renzi e Conte.

Di conclamata scrupolosa fedeltà alla Costituzione, votato alla difesa delle Istituzioni ed

all’indipendenza dello Stato il 2 giugno 2018 il Capo dello Stato lo ha insignito del Cavalierato di Gran Croce, la più alta onorificenza dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

