Foggia: sempre più aspra la protesta degli operai G&W Electric

Foggia, 14 marzo 2023, (Norbaonline) – Si inasprisce la protesta degli operai della G&W Electric di Foggia, che realizza quadri elettrici di bassa e media tensione. Questa mattina (ieri), i lavoratori hanno proclamato lo sciopero a oltranza, per chiedere chiarezza all’azienda sull’esistenza di reali compratori interessati a rilevare lo stabilimento. Nelle scorse settimane, l’impresa statunitense annunciò l’intenzione di chiudere la fabbrica nella zona industriale di Borgo Incoronata, a causa dell’aumento dei costi. I rappresentanti delle sigle metalmeccaniche di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto all’azienda di bloccare le procedure di licenziamento collettivo (che riguardano 115 lavoratori), di chiarire il cronoprogramma per la conclusione delle produzioni ancora in corso e di dichiarare la volontà di vendere ad acquirenti interessati. In attesa di risposte, gli operai proseguiranno lo sciopero con un presidio a oltranza nelle officine. (Norbaonline)

Fotogallery ENZO MAIZZI: