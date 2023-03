Gumirato (direttore Casa Sollievo): “Siamo pagati per numero, qualità e complessità delle prestazioni”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 14/03/2023 – Per legge, “le aziende ospedaliere, o gli IRCCS privati non sono pagati a posto letto, siamo pagati per numero, qualità e complessità delle prestazioni che abbiamo nei confronti dei cittadini”.

Così Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, è intervenuto ieri in audizione presso la Commissione III del Consiglio Regionale della Regione Puglia. Nella relazione completa il direttore, preceduto dalla relazione introduttiva del presidente padre Franco Moscone, ha affrontato diversi argomenti: degenza media, posti letto, standard ministeriali e regionali, accordi con la Regione Puglia, liste d’attesa, tariffe bloccate, costi energetici, tetti e Conferenza Stato Regioni.