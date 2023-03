Il Cus Foggia conquista la Coppa Puglia di calcio a 5

Foggia, 14 marzo 2023 – Il Cus Foggia calcio a 5 mette in bacheca il suo primo storico titolo.

A Giovinazzo, i rossoneri hanno conquistato la Coppa Puglia di Serie C2, battendo in finale, con il risultato di 7-5 (3-3 alla fine del primo tempo) il Real Carovigno.

Siamo stati bravissimi a non perdere la bussola dopo il doppio svantaggio subito allinizio commenta mister Natale Coccia, mentre rivive gli attimi di una partita indimenticabile. Sul 3-1 per loro abbiamo capito che era il momento di mantenere la calma, riorganizzarsi e mettere in campo tutte le nostre qualità, tecniche e tattiche. Abbiamo tenuto botta e, dopo aver superato le emozioni e le tensioni tipiche di una finale, abbiamo giocato il nostro futsal, dando vita ad una rimonta straordinaria. Vincere così, forse, è ancora più bello perché riflette la nostra maggiore qualità: noi non molliamo mai!.

E inevitabilmente raggiante il mister rossonero. Si guarda indietro, rivede la sua prima panchina. Sono passati quasi sei anni da quel 14 ottobre del 2017, esordio in casa del Torremaggiore. Anche in quel caso si trattava di una partita di Coppa Puglia. Oggi siamo qui, a festeggiare una vittoria che ci rende tutti non solo felici, ma anche orgogliosi.

La vittoria della Coppa Puglia è nata a novembre, con il primo rocambolesco confronto contro lEraclio: andata finita male, 6-1 a Barletta, poi ribaltone interno: 13-0 e passaggio agli ottavi, contro la Grimal Barletta. Qualificazione conquistata ancora una volta con una gara di ritorno pressoché perfetta (7-3 esterno dopo il 3-3 in casa). Ai quarti, due vittorie contro il Nettuno Bisceglie hanno poi permesso al Cus Foggia di prenotare un posto alla Final Four giocata, come detto, a Giovinazzo sabato 11 e domenica 12 marzo.

In semifinale, i rossoneri hanno eliminato i padroni di casa dellEmmebi Futsal Giovinazzo: 4-3 e reti siglate da Sergio Julian Paez, Salvatore Bruno e Cristian Delgado Martin, straripante protagonista della due giorni al PalaPansini.

Lo spagnolo, infatti, ha siglato anche cinque delle sette reti messe a segno dal Cus in finale contro i salentini del Real Carovigno. Gli altri due gol portano la firma di Giuseppe Bruno e Salvatore Bruno.

Leggendo il tabellino continua il tecnico cussino -, rivivendo nella mente le immagini di queste ultime due intense giornate, non posso non sottolineare, ancora una volta, lappassionato lavoro del nostro team manager, Milko Pollidoro. Oggi questa vittoria ha gli sguardi felici ed il sorriso di un gruppo storico di calcettisti foggiani, come ad esempio Giuseppe e Salvatore Bruno, il nostro capitano Alberto Laccetti, Lorenzo Gesualdi. Ma ci sono anche i talenti voluti e scovati dal nostro dirigente, come Delgado Martin, Yeray Catrofe Sanchez e Paez, ragazzi che hanno sposato la causa cussina e che oggi si godono con noi questo successo.

Complice la squalifica rimediata da Mauro Tatulli in semifinale, a difendere i pali del Cus Foggia, in finale, è stato Donatantonio Guerrera, altro cussino della prima ora, altro ragazzo che è cresciuto credendo nel progetto messo in piedi dal sodalizio universitario guidato dal presidente Claudio Amorese.

“E un momento di grande gioia per noi e per tutto lo sport di Capitanata afferma Amorese. Questo titolo è per me e per tutto il consiglio direttivo del Cus Foggia motivo di vero e profondo orgoglio perché attraverso lo sport sappiamo di rappresentare non solo i nostri colori ma anche lintera comunità dellUniversità di Foggia. Abbiamo attraversato, come tutti, un periodo particolarmente complicato a causa dei due anni di pandemia, ma lo spirito della squadra è anche lo spirito della società del Cus Foggia: noi non molliamo mai. Abbiamo, tutti insieme, superato le difficoltà ed oggi è bello, bellissimo, festeggiare questo importantissimo successo. Voglio conclude il presidente cussino ringraziare il mister, la squadra e tutto lo staff: hanno raggiunto un traguardo storico che, ne sono sicuro, porterà nuovo entusiasmo nel mondo del calcio a 5 foggiano.

Questa la rosa campione della Coppa Puglia di serie C2 2022/2023:

Mauro Tatulli (portiere), Donatantonio Guerrera (portiere), Jacopo Aprile (portiere), Giuseppe Paolantonio, Mirko Magistro, Lorenzo Gesualdi, Nicola Roseto, Sergio Julian Paez, Giuseppe Bruno, Salvatore Bruno, Yeray Catrofe Sanchez, Cristian Delgado Martin, Alberto Laccetti.

Della vincente ed avvincente spedizione in quel di Giovinazzo hanno fatto parte anche i dirigenti Ciro Cassano, Michele Catanese, Gaspare Patruno, Vito Nembrotte Menna e Pietro Fioretti.

Fondamentale, infine, anche il lavoro atletico svolto dal prof. Luciano Mazzilli.