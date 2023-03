“Miraggio superiore” alle Isole Tremiti: illusione ottica vista da Termoli

FOGGIA, 14/03/2023 – (termolionline.it) Una magnifica illusione ottica è stata registrata sulle spiagge di Termoli ieri lunedì 13 marzo.

L’illusione ottica è in termini tecnici chiamata miraggio superiore ossia un fenomeno ottico atmosferico che consiste nel vedere in lontananza una immagine speculare associata a un oggetto esistente. Il più noto è ‘Fata Morgana’, in riferimento alla fata della mitologia celtica che faceva vedere ai marinai castelli immaginari per attirarli e condurli alla morte. termolionline.it