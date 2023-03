FOGGIA, 14/03/2023 – Nuovi fondi per il miglioramento degli alloggi popolari a Foggia, Monte Sant’Angelo e Torremaggiore. “Efficientamento energetico per la riduzione dei consumi ma soprattutto miglioramento della qualità abitativa. Saranno questi gli obiettivi degli interventi”.

Lo annuncia Anna Grazia Maraschio, assessora alle politiche abitative, che prosegue: “non ci arrenderemo all’idea che le case popolari debbano essere inevitabilmente deprimenti, non posti in cui vivere, quanto spazi in cui passare le notti mentre ci si immagina di fuggire altrove, o ancora luoghi in cui ci si rassegna a vivere in condizioni di povertà, senza nessuna prospettiva, invisibili agli occhi degli altri. Come assessorato alle politiche abitative stiamo creando una visione completamente diversa, ridando dignità ai luoghi e alle persone che ci abitano. È questa la grande sfida che stiamo attuando”.

La giunta, su proposta dell’assessora Maraschio e d’intesa con il vicepresidente della giunta regionale e assessore al bilancio, Raffaele Piemontese, ha quindi deliberato di dare copertura a tre interventi finanziati con la precedente deliberazione del 28 ottobre 2022, n. 1480, per complessivi euro 4.728.542,97, di competenza della Sezione Politiche Abitative. Nello specifico, gli interventi prevedono:

– Realizzazione di alloggi di edilizia sovvenzionata e opere di urbanizzazione, al Comune di Torremaggiore. Importo del finanziamento 2.320.000,00 euro.

– Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico di un complesso edilizio di 72 alloggi C.E.R. localizzato nel Comune di Foggia in Via Parini. Importo del finanziamento 2.108.542,97 euro.

– Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratti di Quartiere II nel Comune di Monte Sant’Angelo e completamento delle urbanizzazioni in continuità con Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele. Importo del finanziamento 300mila euro.

I Comuni sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione degli interventi entro 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse.