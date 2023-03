Presenze e ipotiche assenze in Consiglio, Giulia Fresca a SQ: “Formulerò la mia risposta nei tempi che riterrò opportuni”

da StatoQuotidiano.it (a firma del direttore Giuseppe de Filippo) relativa al numero di presenze in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari del Comune di Manfredonia , oltre alle motivazioni alla base di eventuali e ipotetiche assenze.

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 14 marzo 2023. “Formulerò la mia risposta nei tempi che riterrò opportuni“. Questa la risposta, via chat su whatsapp , rilasciata alle ore 17.03 di questo pomeriggio, 14 marzo 2023, dalla Consigliera comunale, Ingegnera Giulia Fresca , già candidato a sindaco del Comune di Manfredonia, alla domanda (postata in precedenza)

La domanda (che si allega di seguito) è stata posta in seguito alle richieste di alcuni lettori.

“Buon pomeriggio gentilissima Consigliera comunale, Ingegnere Giulia Fresca, già candidato a sindaco del Comune di Manfredonia, (elezione amministrative 2021). Dall’ufficializzazione del suo ruolo in Consiglio, potrebbe gentilmente indicarci il numero delle sue presenze in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari del Comune di Manfredonia, e, indicarci le motivazioni alla base di eventuali e ipotetiche assenze? In qualità di collega – giornalista, il tutto nell’ambito del nostro esercizio del diritto di cronaca, mediante i principi basilari alla base dell’esercizio dello stesso (verità seppur putativa, continenza, pertinenza), poichè richiesto ripetutamente dai nostri lettori.

Grazie,

segreteria@statoquotidiano.it

In fede,

dr. Giuseppe de Filippo

Direttore StatoQuotidiano.it

g.defilippo@statoquotidiano.it”