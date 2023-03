San Severo: Pegaso Security sventa furto su campo fotovoltaico

San Severo (Fg), 14 marzo 2023 – Le Gpg della Pegaso Security di Foggia, allertati dalla Centrale Operativa hanno sventato il furto di pannelli fotovoltaici presso un sito in Loc Casone a San Severo. Le Gpg della la Pegaso Security prontamente allertate dalla Centrale Operativa intervenivano sul sito con 2 autovetture in servizio di pattugliamento e vigilanza dei beni affidati, giunti sul posto rinvenivano un mezzo agricolo (trattore provvisto di aratro) con il quale hanno sfondato i cancelli del campo fotovoltaico. Nessuna traccia dei malviventi che molto probabilmente si sono dati alla fuga alla vista dell’arrivo delle autovetture contraddistinte con i loghi dell’istituto di vigilanza scongiurando eventuali danneggiamenti. Sul posto sono accorsi anche i Carabinieri della locale Compagnia per condurre maggiori accertamenti sull’accaduto, i quali hanno sottoposto a sequestro il trattore risultato rubato una settimana prima.

Continua senza sosta la prevenzione ed il controllo dei beni i quali scelgono di avvalersi dell’istituto di vigilanza Pegaso Security presente su tutto il territorio della Provincia di FOGGIA, che negli ultimi periodi ha già sventato numerosi tentativi di furto, soprattutto nelle aree dove sono presenti pannelli fotovoltaici e non solo, anche in case ed aziende. Affidare sicurezza propria e dei propri valori è dunque una garanzia di efficienza e professionalità per i clienti.

